AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:28 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير مدخل أسيوط الجنوبي وميدان "أم البطل" والذي يجرى تطويره امتدادًا لمحور طريق هضبة أسيوط الغربية والذي يجرى العمل به تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد كما تابع أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبرى الواسطى العلوي على نهر النيل.


رافقه خلال الجولة التفقدية أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط ومسئولي الشركة المنفذة لأعمال رفع كفاءة الكوبرى.


بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة كوبرى الواسطي وكشط الأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف فضلًا عن أعمال تركيب أعمدة الكهرباء بمداخل الكوبري والتي تنفذها هيئة الطرق والكبارى بالمحافظة وتابع أعمال تطوير الاتجاهات المرورية بمطلع كوبرى الواسطى فضلًا عن أعمال تطوير ميدان "أم البطل" المجاور لكوبرى الواسطى وعمل البرجولات به كمتنفسًا للمواطنين مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المدخل الجنوبي وتوسعة الطريق لتسهيل حركة مرور السيارات والذي يعتبر امتداد لمحور هضبة أسيوط الغربية فضلًا عن تشجير المنطقة وإنارتها وتجميلها لتظهر بالشكل الجمالي والحضاري الذي يليق بالمحافظة .


وأصدر المحافظ تعليماته – خلال الجولة – بمراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة بأعمال صيانة الكوبرى ورفع كفاءته بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتركيب الأعمدة وإضاءة المدخل بالكامل ودهان الأسوار والأعمدة ونهو الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات كوبري منقباد ونفق المعلمين

بتكلفة 410 ملايين جنيه.. تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق ببرج العرب الجديدة

حصاد 2019 بأسيوط.. استكمال مشروعات محور ديروط الحر ومحور طريق الهضبة الغربية.. وبدء تنفيذ برامج تطوير 7 مناطق غير آمنة.. وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

إصلاح منزل كوبري النيل من ناحية الشرق في بني سويف

خلال جولة ميدانية.. محافظ بني سويف يشدد على تكثيف حملات رفع الإشغالات بالتنسيق مع الشرطة.. ويستمع لشكاوى المواطنين ويعد بحلها

ترشيحاتنا

بعد الوداع الأفريقي.. الهلال يفاوض مدرب النجم الساحلي السابق

الحبس وحرمان من الخدمات العامة.. تعرف على عقوبات الامتناع عن دفع النفقة

بسيطة و عصرية .. شاهد أبرز إطلالات ابنة عصام الحضري فى عيد ميلادها

الكورونا يجتاح العالم.. هونج كونج تسجل أول حالة وفاة..فيديو

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور