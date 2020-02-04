محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير مدخل أسيوط الجنوبي وميدان "أم البطل" والذي يجرى تطويره امتدادًا لمحور طريق هضبة أسيوط الغربية والذي يجرى العمل به تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد كما تابع أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبرى الواسطى العلوي على نهر النيل.









رافقه خلال الجولة التفقدية أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط ومسئولي الشركة المنفذة لأعمال رفع كفاءة الكوبرى.









بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة كوبرى الواسطي وكشط الأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف فضلًا عن أعمال تركيب أعمدة الكهرباء بمداخل الكوبري والتي تنفذها هيئة الطرق والكبارى بالمحافظة وتابع أعمال تطوير الاتجاهات المرورية بمطلع كوبرى الواسطى فضلًا عن أعمال تطوير ميدان "أم البطل" المجاور لكوبرى الواسطى وعمل البرجولات به كمتنفسًا للمواطنين مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المدخل الجنوبي وتوسعة الطريق لتسهيل حركة مرور السيارات والذي يعتبر امتداد لمحور هضبة أسيوط الغربية فضلًا عن تشجير المنطقة وإنارتها وتجميلها لتظهر بالشكل الجمالي والحضاري الذي يليق بالمحافظة .









وأصدر المحافظ تعليماته – خلال الجولة – بمراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة بأعمال صيانة الكوبرى ورفع كفاءته بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتركيب الأعمدة وإضاءة المدخل بالكامل ودهان الأسوار والأعمدة ونهو الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.