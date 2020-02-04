بدء حملات التحصين الوقائي ضد الأمراض الحيوانية فى الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن بدء حملات التحصين الوقائي ضد مرض الجلد العقدى للابقار وجدرى الاغنام بمختلف مراكز المحافظة من أول فبراير الحالى من خلال الادارات والوحدات البيطرية المنتشرة بنطاق المحافظة وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية.





وقد أكد مختار على اهمية تضافر جهود الوحدات المحلية مع إدارات الطب البيطرى كل فى نطاقه لتحقق الحملة أهدافها المرجوة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية مشيرا الى ضرورة الابلاغ عن أية حالات اشتباه عن إصابة الحيوان بالمرض على الرقم المخصص لذلك بمديرية الطب البيطرى وهو ( 0502202628) وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .



