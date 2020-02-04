محافظ أسيوط: خطة عاجلة لتطوير مزارع المحافظة وفقا لأحدث التقنيات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العمل على تنفيذ خطة عاجلة لتطوير المزارع المكشوفة ومزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وفقًا للأساليب العلمية الحديثة على أن يتم إعادة مراجعة المزارع وإعادة هيكلتها ومتابعة الأعلاف وتحليلها لضمان مطابقتها للمواصفات.
وأضاف أنه سيتم التطوير من خلال لجان متخصصة مُشكلة لهذا الغرض وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا والاستفادة من خبرات مؤسسات وهيئات متخصصة في هذا القطاع ككليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة أسيوط ومحطة البحوث الزراعية والحيوانية وجامعة الأزهر وجامعة أسيوط والمعامل المركزية التابعة لمديريتي الزراعة والطب البيطري وغيرهم.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمسئولي مشروع الثروة الحيوانية ومزارع المحافظة لبحث ومناقشة النهوض بقطاع الثروة الحيوانية والمزارع بالمحافظة.
واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المزارع المكشوفة ومزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة والإمكانات المتاحة بها والخطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع الهام لتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة والموارد التابعة للمحافظة ورفع كفاءة المشروعات وزيادة الإنتاج سواء الزراعية أو الحيوانية لافتًا إلى أهمية توفير فرص عمل للشباب وزراعة محاصيل يستفيد منها المواطن الأسيوطي فضلًا عن تطوير أساليب تربية رؤوس الماشية والاهتمام بالثروة الحيوانية لدينا والاستفادة من المتخصصين بها حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات المهتمة والمتخصصة في هذا الشأن من أجل الاستفادة من الخبرات والدراسات الموجودة لديها.