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محافظات

إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة استمرار وتكثيف الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية لإزالة جميع التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الدولة وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها.


وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء هشام الطويل بشن عدة حملات بالتعاون مع الأجهزة المعنية ورؤساء الوحدات القروية أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأوضح رئيس مركز ومدينة أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي علي أراضي زراعية بقرية بني حسين بحوض بدير علي مساحة قيراط و4 حالات بـ "أولاد علي". 


كما تم تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي علي أملاك دولة لغرفة ماكينة ري علي مساحة 40 متر بالمطيعة وازالة فورية لمغسلة سيارات خلف اسكندرية التحرير بمنقباد. 
إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط
إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط
إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط
إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط
إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط
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