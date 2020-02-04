في اليوم العالمي للسرطان .. تعرف على أكثر الأنواع شيوعًا بين السيدات

يتوافق تاريخ اليوم 4 فبراير مع اليوم العالمي للسرطان ، لمكافحته والوقاية ومنه، حيث انتشر السرطان بشكل واسع في الفترة الأخيرة، ووجد انه شكل سرطانات الثدي والجهاز التناسلي نحو 45 % من الأورام الخبيثة عند المرأة، ويحتل سرطان الثدي المركز الأول.





وعلى الرغم من تطور وسائل التشخيص والعلاج التي تمكن من خفض انتشار هذا الورم، إلا أن نسبة انتشاره لا تزال مرتفعة إلى حد ما، كما انه هناك أنواعًا من السرطان أكثر انتشارا بين النساء مثل: سرطان عنق الرحم، وسرطان الثدي، بالإضافة لسرطان المبيض وسرطان المهبل، حسب ما ذكر موقع " web md "





بالنسبة لـ بالنسبة لـ سرطان المهبل الذي يعد الأورام الخبيثة النادرة وغالبًا ما يكون مهاجرًا من الأعضاء المحيطة أو أعضاء بعيدة، ولا يقوم بعدوة أي من الأعضاء المحيطة.





ويعد ويعد سرطان عنق الرحم ثاني أكثر الأورام السرطانية التي تصيب النساء على مستوى العالم، وهو عبارة عن نمو خلايا غير مسيطر عليها في منطقة عنق الرحم، عادة ما يتطور وينتشر بشكل بطيء.





يعد يعد سرطان الثدي الأكثر شيوعا بين النساء، وهو عبارة عن انقسام خلايا أنسجة الثدي ونموها دون الخضوع لأنظمة التحكم الطبيعية في الجسم.





أما عن أما عن سرطان المبايض ، يصيب هذا النوع المبايض، وحتى الآن لا يعرف السبب الرئيسي للمرض لكن هناك عوامل تزيد احتمالية الإصابة به، مثل التاريخ العائلي للمرض والتعرض للإشعاع.





ويجب الإشارة إلى أن هناك دورًا للعاملين الوراثي والجيني في حالات الإصابة، وعادة ما يحدث ذلك عند الإصابة لأحد أفراد العائلة القريبين، مثل الأم أو الأخت أو العمة أو الخالة بسرطان الثدي أو المبيض، يصبح ضروري علينا القيام بالفحوص الجينية، كما انه قد تكون هناك علاقة بين موانع الحمل وسرطان الثدي بنسبة ما، ولكن معظم الدراسات لم تستطع تأكيد وجود تلك العلاقة ومعرفة نسبتها.





لذلك يجب تشجيع النساء بصورة أكبر على إجراء الفحص الذاتي من أجل الكشف المبكر عن المرض، سواء أكن معرضات للسرطان بسبب الاستعداد الوراثي والجيني أم لا، وتنقسم الخطة التي يجب اتباعها للتعامل مع هذا المرض إلى 3 مقومات أساسية وهي: الوقاية، والكشف المبكر، ومعالجة المرض بصورته الحالية.



