ختام بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية بالوادى الجديد..صور

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي صلاح مرغنى، والدكتورة منى يحيى مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، فعاليات نهائي بطولة المدارس الرياضية التى تقام على أرض المحافظة بمشاركة 14 محافظة على مستوى الجمهورية.





وأكد مرغنى نجاح المحافظة قى استضافة هذا الحدث الرياضي المهم والذي من ضمن أهدافه تنشيط السياحة الداخلية والتعرف على معالم المحافظة السياحية والأثرية.





وأشار إلى أن الوفود المشاركة تضم محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والشرقية وبورسعيد والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والجيزة والأقصر وأسوان والفيوم، بإجمالي 650 فردًا مدرب ومشرف وطلبة وطالبات المدارس الرياضية حيث تمت المنافسة فى ألعاب كرة القدم والسلة والهوكى وألعاب القوى.





تضمن حفل الختام عددا من الفقرات الفنية الهادفة وبما فيها فقرة شعبية تراثية عن المحافظة ووجه مرغنى خالص شكره وتقديره للجميع للتعاون المثمر فى ظهور البطولة بالمظهر الحضارى المشرف واللائق.





وفى نهاية الحفل منح وكيل التعليم بالمحافظة عدد من الدروع والميداليات للفرق الفائزة وتكريم عدد من المشاركين بالبطولة إلى جانب منح الدكتورة منى يحيى مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة درع تعليم المحافظة.