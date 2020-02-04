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حوادث

وزير العدل يجتمع مع عدد من مساعديه لبحث متابعة العمل بمكاتب التوثيق

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:25 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
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عمرو خليفة - جودت عيد
عقد اليوم المستشار عمر مروان اجتماع مطول مع عدد من مساعديه لبحث وضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق خاصة ما يشهد زحامًا منها، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقارى التي ترتبط بها معاملاتهم اليومية.




وقد أسفر الاجتماع عن وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها،  والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين، وأيضا تشكيل فرق العمل اللازمة لمتابعة بث الكاميرات وارشفة التسجيلات واستدعائها متى تم الاحتياج له، وقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لبدء التجربة في أحد المقار.

كما أسفر الاجتماع عن تخصيص ثلاثة أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضون لها، بحيث يخصص رقم لتلقى شكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى، وآخر لمكاتب الإسكندرية، والثالث لمكاتب باقى الجمهورية، وسوف تعلن أرقام الهواتف للمواطنين في أماكن ظاهرة داخل مكاتب التوثيق، فضلا عن اتاحتها على موقع الوزارة وموقع مصلحة الشهر العقارى وفى جميع وسائل الاعلام.

كما أستعرض مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى الأماكن الأكثر زحامًا لتوفير مقار جديدة فيها، وتم التواصل مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية لتوفير المقار في هذه الأماكن تنفيذًا لتوجيه مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضى.

هذا وسوف يتم متابعة تنفيذ القرارات المشار اليها، واعداد التقارير اليومية عنها لحين البدء في تطبيقها فعليًا خلال الأيام القادمة.
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