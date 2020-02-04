تعليق مثير من شوبير على بيان الأهلي وعقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق عن موقفه من بيان النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت اف ام أن البيان جاء من أجل الحفاظ على العلاقات التاريخية بين مصر والسودان مشددا أنه بيان ذكي.





وأضاف الإعلامي أحمد شوبير أن بيان الأهلي جاء أيضا من أجل ضرب المحرضين ومثيري الفني بين الناديين مشددا أنه يصب في مصلحة النادي الأهلي





وأكمل أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" سيعتمد نتيجة المباراة 1-1 ولكن قد تكون العقوبات حرمان الهلال من اللعب على أرضه.





وتابع شوبير أن الهلال السوداني من الممكن أن يطالب باللعب في مصر حال جاء قرار الكاف النهائي بحرمانه من خوض مباريات على ملعبه.