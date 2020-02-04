AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.7 % للنظامي و48.6% للمنازل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:08 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "صباح اليوم" نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 73.7% لطلبة النظامي،حيث تقدم للامتحان  44958 طالبًا وطالبة، حضر منهم  44767  طالبًا وطالبة ، وحصل 36 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل  48.6% ،حيث تقدم للامتحان  866طالبا حضر منهم 850 . 

أقرأ أيضا:

وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 85.94 % ،تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح  74.81% ،ثم إدارة  الواسطى 73.07  بنسبة  % ، فإدارة  ناصر  بنسبة 71.82  % ،فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 67.76  %،تلتها إدارة  اهناسيا بنسبة64.45  %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62.92   %. 

إقرا أيضا: 

وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 91.59% واللغة الانجليزية 89.68% والدراسات 84.86%، والرياضيات 90.46%، والعلوم 85.24%، والحاسب الآلى 89.72%، والتربية الدينية 95.28  %، والتربية الفنية 98.98% . 

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 53.81 %، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 80% .

ووجه محافظ بني سويف التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق،متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، مؤكدا أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المشنودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية .. 80.1% نسبة النجاح في مطروح

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالمحافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2020 .. نسبة النجاح 78.8%

ترشيحاتنا

طعنة فى الظهر.. الفصائل الفلسطينية ترد على لقاء البرهان ونتنياهو

أحذرى .. إرتداء تلك القطعة من الملابس يصيبك بالسرطان

الأرصاد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة وسرعة للرياح المثيرة للرمال والأتربة.. فيديو

لا تفوت معرفتها.. فاكهة شتوية غير متوقعة تساعد في مكافحة السرطان

التنبؤات البحرية تحذر من الملاحة في البحر المتوسط خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مش دايما سببه السكري.. انتبهى التبول المتكرر مؤشر لهذا المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور