محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.7 % للنظامي و48.6% للمنازل

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "صباح اليوم" نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 73.7% لطلبة النظامي،حيث تقدم للامتحان 44958 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44767 طالبًا وطالبة ، وحصل 36 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 48.6% ،حيث تقدم للامتحان 866طالبا حضر منهم 850 .





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وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 85.94 % ،تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح 74.81% ،ثم إدارة الواسطى 73.07 بنسبة % ، فإدارة ناصر بنسبة 71.82 % ،فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 67.76 %،تلتها إدارة اهناسيا بنسبة64.45 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62.92 %.





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وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 91.59% واللغة الانجليزية 89.68% والدراسات 84.86%، والرياضيات 90.46%، والعلوم 85.24%، والحاسب الآلى 89.72%، والتربية الدينية 95.28 %، والتربية الفنية 98.98% .





كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 53.81 %، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 80% .





ووجه محافظ بني سويف التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق،متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، مؤكدا أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المشنودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات.