شاعر: معرض الكتاب ساهم في زيادة الوعي لدى المواطنين .. فيديو

قال الشاعر أحمد عزت ، إن معرض الكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتورة إيناس عبدالدايم أدي الي تنوعه وتميزه ، لافتا الي أن مكان إقامة معرض الكتاب بدورته الـ51 جعله قبلة حيوية لكل العالم العربي .





أضاف الشاعر أحمد عزت خلال لقائه ببرنامج " صباح الورد " المذاع علي فضائية "تن" ، أن حجم الإقبال كان كبيرا من قبل القارئ والتي لم تشهدها السنين الماضية، مشيرا الي أن الوعي والاهتمام بالقراءة زاد عن قبل.





أشار أن القارئ يهتم أكثر بالكتب المحتوية علي معلومات مفيدة للحياة اليومية، مضيفا أن من أهم الكتب التي ينتقيها القارئ هي الكتب الشاملة الفن والأدب ووالقيمة والتي تبحث عن الوجدان.





أكد أن وزارة الثقافة بدأت في التوعية لدي المبدع والقارئ ، متابعا ان بسبب التوعية من قبل وزارة الثقافة بدأ في ظهور الكثير من المبدعين والمفكرين .





تابع أن القارئ أصبح جزءا من المجتمع وجزء من روايات الكاتب ، لافتا الي أن العالم أصبح بطور في الرواية عن طرق التقدم والتفاعل مع الكاتب.



