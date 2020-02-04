ضبط 13 قضية تهريب بضائع بمطار القاهرة خلال شهر

واصلت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى جهودها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة جميع صور الخروج عن القانون لتأمين هذا المرفق الحيوى الهام.





أسفرت جهود الإدارة خلال شهر يناير الماضى عن تنفيذ 1385 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 38 مخالفة فى مجال شروط التصاريح الممنوحة للعاملين، وضبط 86 مخالفة فى مجال ضبط السائقين المخالفين، وضبط 8 مخالفات فى مجال مزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 18 قضية فى مجال "المخدرات"، وضبط 8 قضايا فى مجال "تهريب النقد"، وفحص وتحرير 37 مخالفة مستندات سفر مزورة تم ضبطها.





كما تم ضبط قضية فى مجال قضايا "تهريب المشغولات الذهبية والفضية والمعادن النفيسة"، و ضبط 13 قضية فى مجال "تهريب البضائع"، وضبط 25277 مخالفة مرورية متنوعة.



