صحة أسوان تضع خطة لتوزيع ماكينات الغسيل الكلوى على المستشفيات

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها لتعزيز وحدات الغسيل الكلوى بالأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية وأيضًا الأطباء المدربين بالكفاءة المطلوبة من أجل تقديم الرعاية والعناية الطبية لمرضى الفشل الكلوي فى الفترة الأخيرة على الوجه الأكمل .

وفى هذا الإطار قال الدكتور وليد عامر رئيس وحدة الكلى الصناعى بمستشفى إدفو العام والمشرف على وحدات الغسيل الكلوى بمديرية الشئون الصحية بأسوان بأنه تم إستبدال ماكينات الغسيل الكلوى التى مضى عليها أكثر من 10 سنوات أو 40 ألف ساعة تشغيل بوحدات الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية .





وضمن خطة الإحلال والتجديد لماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفيات إستقبلت محافظة أسوان 48 ماكينة غسيل كلوى جديدة وتم إيداعها بإدارة التموين الطبى بمديرية الشئون الصحية بأسوان وجارى توزيعها على وحدات الغسيل الكلوى كما تم إيداع 60 ماكينة غسيل كلوى جديدة خاصة بمستشفى إدفو العام الجديدة بمخازن التموين الطبى بالعباسية لحين تسليم المبانى الجديدة للمستشفى.

وأوضح الدكتور وليد عامر إلى أنه سوف يعقد اجتماع نهاية الأسبوع الجارى مع الدكتور ايهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان لمناقشة واعتماد خطة التوزيع حيث أن إجمالى ماكينات الغسيل الكلوى بالوحدات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان تبلغ حوالى 243 ويبلغ عدد المرضى حوالى 913.

وأشار وليد عامر بأنه تم وصول 10 ماكينات غسيل كلوى جديدة من أصل 40 ماكينة غسيل خاصة بمركز الغسيل الكلوى بمستشفى حميات أسوان هو منحة من صندوق تحيا مصر وقد تم اعتماد الرسوم الهندسية والتصاميم الخاصة بالمبنى وفى إنتظار البدء بالإنشاءات.





هذا وقد كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بمراجعة موقف ماكينات الغسيل الكلوى بجميع وحدات ومراكز الغسيل الكلوى التابعة لوزارة الصحة بمختلف المحافظات وسرعة البدء الفورى فى إحلال وتجديد الماكينات التى تجاوزت 40 ألف ساعة عمل أو 10 سنوات لرفع كفاءة وحدات الغسيل .