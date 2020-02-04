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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا.. الكرملين يكشف موقف بوتين من زيارة مرتقبة لـ الصين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:20 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شيماء مصطفى
أعلن الكرملين اليوم، الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستتم في موعدها في النصف الثاني من العام الجاري.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موعد زيارة بوتين إلى الصين سيبقى دون تغيير، بالرغم من انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الثلاثاء، أن واحدة من الطائرات العسكرية الخمس، التي خصصتها روسيا انطلقت إلى مدينة ووهان، بؤرة فيروس "كورونا"، لإجلاء رعاياها من الصين.

وكان التليفزيون الصيني أعلن ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 425 حالة وفاة، والإبلاغ عن 2345 حالة إصابة جديدة. 

وكشفت الصين أن علماءها نجحوا في زراعة سلالات فيروس "كورونا" الجديد 2019-nCoV، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال السفير الصيني لدى موسكو، تشانج هان هوي، إنه تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر بالصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى أو أي علاج موجه ضد الفيروس.  

وأضاف أن الصين "أطلعت منظمة الصحة العالمية وروسيا ودولا ومناطق أخرى في الوقت المناسب، على الأوضاع الصحية في البلاد على خلفية انتشار الفيروس، وقدمت لروسيا بيانات الشريط الوراثي للفيروس"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يكفي لإجراء بحوث علمية". 

وأكد أن الصين شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا في أعداد المصابين بالفيروس، فيما ازداد عدد المرضى المتعافين منه.
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