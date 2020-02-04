حطيناله منوم في القهوة.. سيدة تخنق نجل أختها وتلقي جثته في الشارع بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية من غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.





بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة شخص ملقاةٍ بمنطقة بيجام بدائرة القسم.





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وبالانتقال لمحل البلاغ تبين أن الجثة لأحد الأشخاص (عامل بصيدلية، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة) ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده ، وبسؤال (والده) قرر بسابقة علاج إبنه من تعاطى المواد المخدرة ولم يعلل سببًا لوفاته وأضاف بعدم وجود هاتفه المحمول.





أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (خالة المجنى عليه وزوجها ، مقيمان بذات المنطقة) .





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة محاولة المجنى عليه تهديد (المتهمة الأولى) أكثر من مرة وأبنائها ، ولدى علم (المتهم الثانى) طلب من زوجته إستدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب "قهوة" له دست به أقراص منومة، وعقب غيابه عن الوعى قام بكتم أنفاسه فأودى بحياته واستوليا على هاتفه المحمول وقام بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.