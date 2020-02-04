كلب مسعور يعقر 7 أشخاص في دولة عربية

سارعت السلطات المعنية في المغرب بنقل 7 أشخاص دفعة واحدة، إلى المستشفيات على وجه السرعة، بعد تعرضهم للعقر من كلب مسعور، وفقًا لما ذكرته صحف مغربية.





ونقل الأشخاص السبعة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة إنزكان في ولاية أكادير بعد تعرضهم للعقر من كلب مسعور في حي الجرف وحي تراست بمدينة إنزكان.





وأورد مصدر طبي أن حالة بعض المصابين بليغة، استدعت توجيههم صوب المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما تلقى الآخرون العلاج واللقاحات الضرورية بمستشفى إنزكان.





وتدخلت السلطات المحلية من أجل الكشف عن ظروف وملابسات إصابة هؤلاء الأشخاص السبعة، والبحث عن الكلب المتسبب في الحادثة.