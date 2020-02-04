ظهور أول حالة مصابة بكورونا في سنغافورة

أعلنت سنغافورة عن أول إصابة بفيروس كورونا القاتل، وهو ما جعلها تقوم بفرض حظر كامل على الحالة، دون أن تعلن تفاصيل أخرى.

أعلنت بلجيكا عن أول حالة كورونا لديها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.





وقبل سنغافورة أعلنت ماليزيا عن أول إصابة بكورونا كذلك، لتكون ماليزيا واحدة من الدول الإسلامية التي ظهر فيها الفيروس الوبائي القاتل.





وقالت الصين إن عدد الوفيات وصلت إلى 425 قتيلا والمصابين يتجاوزون ال20 ألفًا، وهذا وسط اجراءات حجر صحي كاملة في مدينة ووهان الصينية مركز الوباء.



