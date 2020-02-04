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أخبار العالم

ظهور أول حالة مصابة بكورونا في سنغافورة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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محمد علي
 أعلنت سنغافورة عن أول إصابة بفيروس كورونا القاتل، وهو ما جعلها تقوم بفرض حظر كامل على الحالة، دون أن تعلن تفاصيل أخرى.

وكان حدث صباح اليوم تطورٍ جديد يثير مشاعر القلق لدى دول العالم، حيث انضمت دول جديدة إلى قائمة الدول التي ظهر فيها الفيروس القاتل كورونا، حيث  أعلنت بلجيكا عن أول حالة كورونا لديها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وقبل سنغافورة أعلنت ماليزيا عن أول إصابة بكورونا كذلك، لتكون ماليزيا واحدة من الدول الإسلامية التي ظهر فيها الفيروس الوبائي القاتل.

وقالت الصين إن عدد الوفيات  وصلت إلى 425 قتيلا والمصابين يتجاوزون ال20 ألفًا، وهذا وسط اجراءات حجر صحي كاملة في مدينة ووهان الصينية مركز الوباء.

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