هل شركة التأمين ملزمة بتعويض ضحايا الحوادث.. النقض توضح

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مسئولية شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات.

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وأوضحت المحكمة أن مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات أن يكون مؤمنًا من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية، أما إذا وقع الحادث خارجها فيكون التعويض عنه طبقًا لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتى وقعت عليها حكومة مصر ضمن العديد من حكومات الدول العربية بدولة تونس بتاريخ 26/4/1975، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة للاتحاد العربى للتأمين بتاريخ 30/3/1977 فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام.