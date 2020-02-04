AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هل شركة التأمين ملزمة بتعويض ضحايا الحوادث.. النقض توضح

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:02 م
محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
Advertisements
محمد عبدالله

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مسئولية شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات.




وأوضحت المحكمة أن مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات أن يكون مؤمنًا من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية، أما إذا وقع الحادث خارجها فيكون التعويض عنه طبقًا لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتى وقعت عليها حكومة مصر ضمن العديد من حكومات الدول العربية بدولة تونس بتاريخ 26/4/1975، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة للاتحاد العربى للتأمين بتاريخ 30/3/1977 فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمّن على سيارتك| تعرف على أوراق وخطوات الحصول على تعويض الحوادث

حال وقوع حادث لسيارتك.. إجراءات يجب اتباعها لتحصل على التعويض.. صورة من رخصة السيارة والقيادة ووثيقة التأمين أو ذكر رقمها

حكم الشرع في التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي

تصادم أتوبيس بحائط خرساني بطريق السخنة بدون إصابات

هجر وغيبة الزوج لزوجته.. النقض توضح حقوق الزوجة في هذه الحالة

الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية للصغير.. النقض توضح عقوبة الحالة

ترشيحاتنا

قضايا غير أخلاقية تطارد النجوم.. هتك عرض لـ مريم حسين.. وفيديو إباحى لـ شيما الحاج ومنى فاروق

أمه تركت رسالة لمن يعثر عليه.. التضامن تتسلم طفلا من مسجد بالسويس..صور

رسميا.. بيراميدز يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي

هذا ما ستقوم به وزارة التموين برقم هاتفك المحمول.. عمرو مدكور يوضح

موقف مؤلم.. فيروس كورونا يحرم ممرضة من معانقة طفلتها.. شاهد

لاعب ليفربول السابق يضحي بـ محمد صلاح من أجل عيون مبابي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة