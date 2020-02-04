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رياضة

أمير عزمي يهاجم إدارة الزمالك بسبب طارق يحيى.. اعرف الحكاية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:36 م
امير عزمي
امير عزمي
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ياسمين تيسير
استنكر أمير عزمي مدرب الزمالك السابق قيام بعض مسؤولي الاندية الكبرى بـ تعيين مدربين لم ينجحوا مع جميع الفريق التي قادوها بمنصب رئيس قطاع الناشئين. 

وكتب أمير عزمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " قائلا: "واحد يفضل مع الفرق اللي بيدربها يرجع على طول على النادي يمسك رئيس قطاع الكرة ..أهم حاجه القبض اخر الشهر فعلا علشان تحترم نفسك وتاريخك في الايام دي صعب فعلا شىء مقزز ..سبوبة".

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إعادة طارق يحيى مدرب الفريق السابق إلى رئاسة قطاعات الكرة داخل النادي مرة أخرى بعد استقالته من تدريب فريق طلائع الجيش خلال الفترة الماضية.

وكان "يحيى" يشغل منصب رئيسا لقطاعات الكرة في الزمالك قبل الموافقة على رحيله إلى تدريب فريق طلائع الجيش برفقة عبدالحميد بسيوني الذي ما زال يعمل في نفس النادي بمنصب المدير الفني.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة حرس الحدود غدا، الأربعاء، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في الجدول برصيد 25 نقطة.
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