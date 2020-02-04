صحة المنوفية: حققنا مراكز متقدمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية ..فيديو

قال الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم توقيع الكشف على440 ألف سيدة من سن 18 عام فيما فوق، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتًا إلى أن الفرق الطبية تخضع لتدريب عالى جدًا.





وأشار حفناوي، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحافظة تحتل المرتبة الثانية في أكبر نسبة للكشف بعد محافظة القاهرة، وهو ما يؤكد ارتفاع الوعي لدى المرأة في محافظة المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم الاشتباه في 5 آلاف سيدة باصابتها بسرطان الثدي، فتم توزيعهم على مستشفتيات أشمون ومسشتفى منوف العام لإجراء أشعة، وبالفعل تقرر أخذ عينة من 40 حالة، و8 حالات منهم نتيجتها كانت إيجابية، ويتخذ معهم الإجراء

المناسب.





وتابع أن العلاج مجانًا للسيدات بداية من الكشف وحتى إجراء العمليات الجراحية لهم، مؤكدًا أنه سيتم استئصال الثدى للسيدات بالمجان وأخذ العلاج المجانى لهم، موضحًا أنه فى حالة اكتشاف الورم فى البداية يتم استئصاله فقط بدون استئصال الثدى كله.

وأردف حققنا مراكز متقدمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكدًا أنه صحة المنوفية تخطت نسبة الـ80% فى الكشف على الأطفال ضعاف السمع.