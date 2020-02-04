في عيد ميلادها.. تعرف على أبرز تصريحات زينة: أحببت أحمد عز قبل زواجنا بـ10 سنين ورفض التبرع لأولاده بالدم

تحتفل الفنانة زينة، اليوم عيد ميلادها حيث أنها من مواليد 4 فبراير عام 1977 من أصحاب برج "الدلو" .





صدي البلد رصدت في هذا التقرير أبرز تصريحات زينة التي صدرت عنها مؤخرا :



