في عيد ميلادها.. تعرف على أبرز تصريحات زينة: أحببت أحمد عز قبل زواجنا بـ10 سنين ورفض التبرع لأولاده بالدم

تحتفل الفنانة زينة، اليوم عيد ميلادها حيث أنها من مواليد 4 فبراير عام 1977 من أصحاب برج "الدلو" .
صدي البلد رصدت في هذا التقرير أبرز تصريحات زينة التي صدرت عنها مؤخرا :
1- تعرضت لظلم كبير، ولكن عمري ماحبيت أتكلم فى مسائل شخصية لأن عندي كرامة، وبخاف أنام زعلانة حتي لا أموت.
2- أحببت أحمد عز قبل زواجنا بـ10 سنين خلال تصوير فيلم الشبح، وأتجوزنا عن حب في 15 يونيو 2012.
3- طلب مني اعتزال الفن بعد سنتين ونصف من علاقتنا.
4- حينما رفض أن يطلقني خلعته، وكل أصدقاءنا كانوا يعلمون بزواجنا، وزارونا بالمنزل.
5- طلب مني أن أحلل DNA لإثبات نسب الطفلَين له، ولكن أصدقائي نصحوني ألا أفعل هذا.
6- رفض التبرع لأولاده بالدم فى نيويورك وقال لي إن شاء الله ترجعي من غيرهم.
7- أنجبت في الشهر السابع، ورفض الحضور لارتباطه بأعمال.
8- دخلت فى حالة سيئة والأطباء اعتقدوا أني مجنونة، وكنت أرفض التغيير على جرحي والأكل حتى أنهم خافوا ترك أولادي معي.
9- توجهت إلى القنصلية المصرية فى أمريكا لتوثيق عقد الزواج، حتى أتمكن من اصطحاب ابنائي إلى مصر.
10- حصلت على حقى بالقانون وعيالى قالولى اوعى تغلطى في بابا.