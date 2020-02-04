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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على أبرز تصريحات زينة: أحببت أحمد عز قبل زواجنا بـ10 سنين ورفض التبرع لأولاده بالدم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:43 م
زينة
زينة
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شيري نبيل
تحتفل الفنانة زينة، اليوم عيد ميلادها حيث أنها من مواليد 4 فبراير عام 1977 من أصحاب برج "الدلو" .

صدي البلد رصدت في هذا التقرير أبرز تصريحات زينة التي صدرت عنها مؤخرا :

1- تعرضت لظلم كبير، ولكن عمري ماحبيت أتكلم فى مسائل شخصية لأن عندي كرامة، وبخاف أنام زعلانة حتي لا أموت.

2- أحببت أحمد عز قبل زواجنا بـ10 سنين خلال تصوير فيلم الشبح، وأتجوزنا عن حب في 15 يونيو 2012.

3- طلب مني اعتزال الفن بعد سنتين ونصف من علاقتنا. 

4- حينما رفض أن يطلقني خلعته، وكل أصدقاءنا كانوا يعلمون بزواجنا، وزارونا بالمنزل.

5- طلب مني أن أحلل DNA لإثبات نسب الطفلَين له، ولكن أصدقائي نصحوني ألا أفعل هذا.

6- رفض التبرع لأولاده بالدم فى نيويورك وقال لي  إن شاء الله ترجعي من غيرهم.

7- أنجبت في الشهر السابع، ورفض الحضور لارتباطه بأعمال. 

8- دخلت فى حالة سيئة والأطباء اعتقدوا أني مجنونة، وكنت أرفض التغيير على جرحي والأكل حتى أنهم خافوا ترك أولادي معي.

9-  توجهت إلى القنصلية المصرية فى أمريكا لتوثيق عقد الزواج، حتى أتمكن من اصطحاب ابنائي إلى مصر.

10- حصلت على حقى بالقانون وعيالى قالولى اوعى تغلطى في بابا.
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