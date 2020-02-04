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تعليم

جامعة المنوفية تحقق المركز الأول في مسابقة القرآن بـ أسبوع الفتيات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:36 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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محمد امين
حصلت الطالبة إيمان عبد المرضي همام، من كلية الطب، جامعة المنوفية، على المركز الأول، في مسابقة القرآن الكريم ضمن منافسات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس المقام في جامعة الفيوم.



وذلك تحت إشراف محمد أبو الغار مدير الإدارة، نجلاء الزغبي وجيهان العيسوي مشرفي الوفد وأشادت لجنة التحكيم باﻹسلوب الراقي والمميز للطالبة الفائزة بالمركز الأول علي مستوي الجامعات المشاركة

كما تأهل فريق جامعة المنوفية، لكرة السلة، لدور الثمانية، في منافسات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس المقام في جامعة الفيوم وخاض فريق جامعة المنوفية 3 مباريات خلال الأدوار التمهيدية، بالمجموعة الخامسة.

 حيث خسر من المنصورة 30-14 ثم حقق فوز مستحق على فريق جامعة أسوان بنتيجة 31 - 8 ، ثم خسر من فريق جامعة بنها، بنتيجة 45 - 15 .

ويقود فريق كرة السلة، لجامعة المنوفية، الدكتور مؤمن محمد السيد، وإشراف نادية أحمد، ويضم الفريق الطالبات، هالة حمزة، نورهان مصطفى، انجي باسم، روفيدة أمجد، شروق مجاهد، أمنية خالد، نورهان الجزار، رضوة محب، أماني نبيل ومن المقرر أن يلعب فريق المنوفية مع نظيره فريق حلوان، ضمن مواجهات دور الثمانية، للمنافسات التي تقام على ملاعب مركز الأنشطة الطلابية بالفيوم.
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