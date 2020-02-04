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حوادث

طالب يقتل عاملا بدار السلام بسبب ذراع بلاي ستيشن

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:10 م
المتهم عقب ضبه
المتهم عقب ضبه
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كتب محمد صبري
طعن طالب عاملا بمطواة، ليسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة بشارع زيدان جزيرة دار السلام.



ألقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من الأهالي وقوع مشاجرة ووجود متوفي بشارع زيدان جزيرة دار السلام  ـ  دائرة القسم .

وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين عامل سابق بمحل بلاي ستيشن كائن بمحل البلاغ (توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم) عقب نقله للمستشفى وبين طالب.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الطالب باتهام الأول بسرقة (ذراع بلاي ستيشن) من داخل محل عمله السابق ملك أحد أصدقائه تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

تأيدت الواقعة بشهادة عدد من الشهود، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
طالب يقتل عاملا بدار السلام بسبب ذراع بلاي ستيشن
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