شعور المواطن أولا.. محافظ الجيزة يكلف برصد أداء شركات جمع القمامة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تعمل على رصد يومى لأداء شركات الجمع السكنى للمخلفات والقمامة، باعتبارها المنظومة الجديدة التي تعطيها المحافظة أولوية كبيرة خلال الفترة لحل مشكلة القمامة.

وأكد محافظ الجيزة، خلال لقائه مع شركات الجمع السكني العاملة بالمنظومة الجديدة للنظافة بالجيزة، وجود معايير تقييم لكل شركة، مع التركيز على عدم وجود تجمعات للقمامة بالقطاعات المكلفه بها.

وأوضح محافظ الجيزة أن من أهم تلك الشروط التي يجب مراعاتها لنجاح شركات الجمع السكني، أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوي النظافة لكي تظهر أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالأحياء والمراكز.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع شركات الجمع المنزلي للوقوف على مستوى النظافة والعمل على حل المشاكل التي قد تواجههم للارتقاء والنهوض بمنظومة النظافة، بحضور اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.