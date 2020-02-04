لتدني مستوى النظافة.. محافظ الجيزة يكلف بفسخ التعاقد مع شركات الجمع السكني بحي جنوب

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة بفسخ التعاقد مع شركات الجمع السكني المكلفة بأعمال الجمع السكني بنطاق الحي لتقاعسها في أداء الأعمال المكلفة بها.





وأكد المحافظ أن هذا القرار جاء نتيجة تدني مستوي النظافة خلال فترة عمل تلك الشركات، وعدم الوصول إلى المستوى المطلوب من النظافة بالحي، مشددا على ضرورة التعاقد مع شركات جادة للوصول للمستوى المطلوب من النظافة في جميع أحياء المحافظة.





وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الجادة لأماكن توزيع العماله بالشوارع والميادين أثناء فترة عملهم.









جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الجيزة مع شركات الجمع السكني للقمامة بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجاء رئيس مدينة الحيزة و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والأستاذ منير أنور مدير إدارة المتابعة والرصد ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور وشمال وجنوب الجيزة .



