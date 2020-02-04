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برلمان

زراعة النواب: مصر تعيش ثورة تشريعية كبرى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:43 م
عالم مصر
عالم مصر
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ماجدة بدوى
أجرت اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اجتماعا لأعضاءها صباح اليوم ، لنظر ودراسة المواد الخلافية في مشروع قانون الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية، من أبرزها وزارتي السياحة والزراعة.

وصرح وكيل لجنة الزراعة مجدي ملك بأن مصر تعيش "ثورة تشريعية كبرى في كافة المجالات، وخاصة في ظل وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية بذلك".

واستطرد: قد تتعارض تعديلات بعض التشريعات مع أصحاب المصالح الراغبين في استمرار الفوضى، لكن هذا الكلام لا ينطبق على الشرفاء من أبناء الوطن، والثورة التشريعية تأتي في مواجهة العديد من التشريعات التي عفا عليها الزمن، وبشكل يستهدف تحقيق التنمية لصالح المواطنين.

وتابع: إعادة تنظيم القوانين في مصر لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة حقيقية للرئيس السياسي بضرورة ضبط التشريعات لتتوافق مع ما يخدم مصلحة الوطن، وأكبر دليل على ذلك إعادة أحد مشروعات القوانين (قانون التجارب السريرية) إلي البرلمان عملا بصلاحياته الدستورية، بل والتوجيه بتعديل بعض التشريعات التي صدرت.
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