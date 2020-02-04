وزيرة الثقافة ناعية نادية لطفي: فرحتنا بختام معرض الكتاب اختلطت بالحزن

نعت وزير الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، الفنانة القديرة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم.

وقالت وزيرة الثقافة، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لتسليم دولة اليونان، شعلة ضيف الشرف في الدورة المقبلة للمعرض، إن سعادتنا بختام المعرض ونجاحه شابها الحزن والألم لوفاة الفنانة القدير نادية لطفي صباح اليوم، داعية الله لها بالرحمة والمغفرة.

وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.

وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.