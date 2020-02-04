رأي النقض في النطق بالشهادتين كشرط للإسلام

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة صحة الاسلام لمجرد نطق الشهادتين









أوضحت المحكمة أن المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنوانا له . و إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام استنادا إلى ما ثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين أخر شرطا لاعتباره مسلما ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .