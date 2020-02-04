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حوادث

رأي النقض في النطق بالشهادتين كشرط للإسلام

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:51 م
محكمة
محكمة
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محمد عبدالله

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة صحة الاسلام لمجرد نطق الشهادتين 




أوضحت المحكمة أن المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنوانا له . و إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام استنادا إلى ما ثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين أخر شرطا لاعتباره مسلما ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .


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