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تعليم

بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:53 م
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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إبراهيم جادالله
اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر  ٥٣ % .



كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين  ١٠٠%،  واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح ٦٧.٦%.

وأكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم أنّ عدد الطلبة الذين أدوا الامتحانات 6299 طالب، مشيرًا إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم من خلال الإنترنت عن طريق الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر، وصفحة مديرية التربية والتعليم .

رابط النتيجة

نتيجة الشهادة الاعدادية (الترم الأول)على الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/13f5BwOigpn16FXZ4p0q_L7-DujhNQEdc/view?usp=sharing

نتيجة الاعدادية المهنية :
على الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1rHHdIn3Lt3QuY1m94ZpliMutQTIX5wro/view?usp=sharing


نتيجة الاعدادية التربية الخاصة:
https://drive.google.com/file/d/168nG54ZOauig5uPtZ0SF9c4XqLEnvcNK/view?usp=sharing
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