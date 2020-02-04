الأعلى للإعلام يستكمل التحقيقات فى مخالفات التغطية الإعلامية لـ"فيروس كورونا"

تواصل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعًها اليوم مناقشة تقرير أعدته لجنة الرصد بالمجلس عن الأداء الإعلامي خلال شهر يناير، والتغطيات الإعلامية ومن أهمها التغطية الإعلامية لفيروس كورونا.

وصرح جمال شوقي، رئيس اللجنة، بأن الاجتماع يناقش ما إذا كان شاب التغطية مخالفات من عدمه، ومدى الالتزام بالمعايير الإعلامية في شأن نشر الأخبار الخاصة بالصحة والأوبئة والتي قد تسبب الذعر والقلق للرأي العام.

وأضاف شوقى كما ستناقش اللجنة مدى الالتزام بإسناد الأخبار لمصادرها الرسمية وهي وزارة الصحة، والمنوطة بالحديث عن مثل هذا الأمر دون غيرها.