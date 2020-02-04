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شاهد..أول لقطات من مستشفى متخصص لعلاج مرضى "كورونا" في الصين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:44 م
لقطات من أول مستشفى
لقطات من أول مستشفى متخصص لعلاج مرضى "كورونا" في الصين
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية روسيا اليوم، فيديو من قلب اول مستشفى متخصص لعلاج مرضى الكورونا في الصين.


وكانت قد انتهت عمليات بناء مستشفى طوارئ يضم ألف سرير أُنشئ خصيصا لعلاج مرضى فيروس "كورونا" في الصين، وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن "هووشينشان" (Huoshenshan)، الذي شُيّد في نحو 8 أيام فقط، أصبح جاهزا لاستقبال المرضى اعتبارا من يوم الاثنين 3 فبراير.


وتبلغ مساحة المستشفى 269 ألف قدم مربعة، وهو واحد من مبنيين جديدين أُنشئا في ووهان، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ العالمية.


وتقوم السلطات الصينية ببناء مستشفى ثان على بعد نحو 25 ميلا من "هووشينشان"، يسمى "ليشينشان" (Leishenshan). ومن المتوقع افتتاح المستشفى، بسعة 1600 سرير، يوم الأربعاء القادم.


واعتمد التصميم الخاص بالمباني على مستشفى في بكين، بُني عام 2003 للمساعدة في التصدي لوباء "السارس"، الذي انتشر في أكثر من عشرين دولة وأصاب 8 آلاف فرد. وخلال تفشي "السارس"، عمل ما يقرب من 4 آلاف شخص ليلا ونهارا لبناء المستشفى، في 7 أيام.

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