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رياضة

كاف يهنئ هاني أبو ريدة بفوزه بجائزة أفضل رئيس اتحاد في أفريقيا 2019

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:58 م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
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محمد السعيد
أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" خطاب تهنئة إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، والعضو الحالي للمكتبين التنفيذيين بالكاف والفيفا، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل اتحاد محلي في عام 2019.

وكان هاني أبو ريدة توج بجائزة أفضل أفضل رئيس اتحاد محلي في أفريقيا  عن عام 2019، خلال جوائز الأفضل في القارة السمراء، الذي أقيم في الغردقة في شهر يناير الماضي.

وجاء خطاب الكاف لـ هاني أبو ريدة كالتالي:" الجائزة مجرد تعبير بسيط منا، على كم الجهد المبذول من جانبك لتطوير كرة القدم في مصر وأفريقيا".

يذكر أن هاني أبو ريدة تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد المصري، في شهر يوليو الماضي، بعد وداع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، من دور الـ 16، على يد جنوب أفريقيا.
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