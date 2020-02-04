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فن

بعد رحيل نادية لطفي.. اتخذت موقفا سياسيا جريئا ضد الاجتياح الإسرئيلي لـ لبنان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:54 م
نادية لطفي
نادية لطفي
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شيري نبيل
أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، منذ قليل، داخل المستشفي التى ترقد فيها بعد صراع مع المرض.

كانت الفنانة نادية لطفى دخلت إلى العناية المركزة بسبب تعرضها لنزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.

وكان للفنانة القديرة نادية لطفي موقف سياسي قوي ضد الاجتياح الاسرئيلي في يونيو عام 1982، حينما سافرت لمدة اسبوعين الي لبنان للانضمام في صفوف المقاومة الفلسطينية، كما سجلت بـ "يديها" تسجيلات متعددة لكشف الجرائم الاسرئيلية.

يذكر ان الفنان نادية لطفي توفيت صباح اليوم بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة،وفارقت الحياة عن عمر يناهز 83 عاما.
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