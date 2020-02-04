AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بحوزتهم 6 أطنان أحجار الـ كورترز.. الأمن العام يضبط 31 متهما بالتنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:42 م
ذهب
ذهب
Advertisements
مصطفي الرماح
واصل قطاع الأمن العام، جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم المتعلقة بالتنقيب عن خام الذهب وضبط العناصر القائمة على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب نظرًا لخطورة تأثير تلك الجرائم اقتصاديًا.

وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالقيام بحملة مكبرة بمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت تلك العناصر بمنطقتى (وادى حنجيلة - وادى عقود) دائرة قسم مرسى علم.


أسفرت جهود الحملة عن ضبط 31 متهما من القائمين بأعمال التنقيب وضبط 97 جوالا من أحجار الكورتز وزنت حوالى 6 أطنان و17 إسطوانة بوتاجاز و5 مولدات كهرباء و5 هيلتى و4 سيارات نقل و100 جم من مادة الزئبق و42 جم من خام الذهب وبلطة و2 جاكوش و2 قاذف لهب وتدمير 10 خيام.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالدورب الجبلية باستخدام المضبوطات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحوزتهم 7 أطنان كوارتز.. ضبط شخصين ينقبان عن الذهب في البحر الأحمر

القبض على 6 عمال خلال تنقيبهم عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر

حطيناله منوم في القهوة.. سيدة تخنق نجل أختها وتلقي جثته في الشارع بالقليوبية

ترشيحاتنا

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور

بعد لقاء البرهان ونتنياهو.. اجتماع طارئ في السودان اليوم

مرتضى منصور يعلن انسحابه من خوض انتخابات نقابة المحامين

أخبار الرياضة.. تعليق مثير من عدلي القيعي على بيان الأهلي وفرصة كهربا.. الزمالك يقرر خوض السوبر الإفريقي لهذا السبب

أسرار في حياة صاحب العلم والإيمان الدكتور مصطفى محمود.. فيديو

طريقة عمل تتبيلة الفراخ للشوى من الشيف توتا مراد .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة