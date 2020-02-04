بحوزتهم 6 أطنان أحجار الـ كورترز.. الأمن العام يضبط 31 متهما بالتنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر

واصل قطاع الأمن العام، جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم المتعلقة بالتنقيب عن خام الذهب وضبط العناصر القائمة على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب نظرًا لخطورة تأثير تلك الجرائم اقتصاديًا.





وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالقيام بحملة مكبرة بمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت تلك العناصر بمنطقتى (وادى حنجيلة - وادى عقود) دائرة قسم مرسى علم.









أسفرت جهود الحملة عن ضبط 31 متهما من القائمين بأعمال التنقيب وضبط 97 جوالا من أحجار الكورتز وزنت حوالى 6 أطنان و17 إسطوانة بوتاجاز و5 مولدات كهرباء و5 هيلتى و4 سيارات نقل و100 جم من مادة الزئبق و42 جم من خام الذهب وبلطة و2 جاكوش و2 قاذف لهب وتدمير 10 خيام.



