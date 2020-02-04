إنفوجراف.. حصاد قطاع النقل في 2019

تشهد منظومة النقل المصري تطورًا كبيرًا يتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في تنمية الدولة، وهو ما تجسد في العديد من المشروعات سواء بقطاع الطرق، والكباري، أو الموانئ البحرية والبرية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة محور السكك الحديد، وشبكة مترو الأنفاق، الأمر الذي ساهم في تقدم مصر بمؤشر جودة الطرق ومؤشر جودة خدمات القطارات بتقرير التنافسية.





ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافًا يلقي الضوء على أهم إنجازات قطاع النقل على مدار عام 2019.





وكشف الإنفوجراف عن تنفيذ 26 مشروعًا في مجال الطرق بأطوال 524 كيلو مترًا وذلك بتكلفة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.





وأوضح الإنفوجراف أن من أبرز هذه المشروعات تطوير وإنشاء طريق برج العرب (الكافوري/ سيدي كرير) بطول 18.5 كم، بتكلفة 329.4 مليون جنيه، وكذلك رفع كفاءة طريق (رأس غارب/ الشيخ فضل) مرحلة أولى بطول 60 كم بتكلفة 230.5 مليون جنيه، هذا إلى جانب تنفيذ ازدواج الطريق الزراعي (بني سويف/ المنيا) من مطاي حتى المنيا بطول 33 كم، بتكلفة 140.4 مليون جنيه.





وقد ساهمت هذه المشروعات وفقًا للإنفوجراف في تقدم مصر 17 مركزًا بمؤشر جودة الطرق في تقرير التنافسية، لتحتل المركز الـ 28 عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 45 عام 2018، في حين تقدمت مصر 90 مركزًا في المؤشر ذاته عام 2019 مقارنة بعام 2014.





وعلى صعيد مشروعات الكباري والمحاور المنفذة خلال عام 2019، أشار الإنفوجراف إلى إنشاء 7 مشروعات بتكلفة 2.4 مليار جنيه، أبرزها، محور عدلي منصور بتكلفة 1.1 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء 4 كباري على طريق (بنها/ المنصورة) بتكلفة 856 مليون جنيه، وأيضا إثنين آخرين على طريق (القاهرة/السويس الصحراوي) بتكلفة 400 مليون جنيه.





وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها بالموانئ البحرية والبرية، أظهر الإنفوجراف تنفيذ 8 مشروعات لتطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 مترًا بميناء دمياط بتكلفة 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات بالموانئ البرية (طابا – السلوم –أرقين – قسطل) بتكلفة 67.5 مليون جنيه.





وبشأن تطوير مرفق السكك الحديد، أوضح الإنفوجراف أنه تم استلام 75 عربة وتوريد 10 جرارات، مبينًا في الوقت نفسه زيادة حركة الركاب بالسكة الحديد بنسبة 15.4%، لتصل إلى 296.5 مليون راكب عام 2019، مقارنة بـ 256.9 مليون راكب عام 2018، ما انعكس على زيادة إيرادات نقل الركاب لترتفع بنسبة 15.8%، لتصل إلى 2.2 مليار جنيه عام 2019، مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه عام 2018.





كما أبرز الإنفوجراف زيادة تطوير نظم التحكم والتشغيل بالمزلقانات بنسبة 25.8%، لتصل إلى 415 مزلقانًا عام 2019، مقارنة بـ 330 مزلقانًا عام 2018، إلى جانب تنفيذ التطوير المدني لـ 52 مزلقانًا، ليصل الإجمالي إلى 644 مزلقانًا عام 2019، مقارنة بـ 592 مزلقانًا عام 2018، وكذلك زيادة تطوير وتحسين المحطات بنسبة 29.2%، لتصل إلى 168 محطة عام 2019، مقارنة بـ 130 محطة عام 2018، بالإضافة إلى تجديد 64 كم أطوال سكك حديدية.





وقد انعكست هذه الجهود على تقدم مصر 8 مراكز بمؤشر جودة خدمات القطارات بتقرير التنافسية، لتحتل المركز الـ 50 عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 58 عام 2018.





أما بالنسبة لتطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، أشار الإنفوجراف إلى افتتاح 4 محطات من الخط الثالث للمترو (هارون- الألف مسكن- نادي الشمس- هليوبوليس)، وكذلك الانتهاء من مشروع ازدواج السكة بين محطتي (المرج/ المرج الجديدة)، كما تم البدء في تنفيذ مشروع قطار العاشر الكهربائي بتكلفة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات جنيه، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروع مونوريل (العاصمة الإدارية- السادس من أكتوبر) بتكلفة 2.7 مليار يورو.