الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تنعى نادية لطفى

نعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الراحلة نادية لطفى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
حيث نشرت عائشة بن أحمد صورة للراحلة نادية لطفى وعلقت على الصورة قائلة "وداعا يا جميلة الجميلات ".
و تفاعل متابعي عائشة بن أحمد معلقين : الله يرحمها كانت جميلة الجميلات، فنانة بمعنى الكلمة الله يرحمها
وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.