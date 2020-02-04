فرنسا تطالب إيران بالإفراج عن مواطنيها.. وطهران ترد: دعوا التحقيق يأخذ مجراه

واصلت فرنسا حملتها للضغط على إيران من أجل الإفراج عن اثنين من الأكاديميين الفرنسيين الذين يحملون جنسية أخرى وهي الإيرانية، وذلك بعد اعتقالهما لمدة أشهر.





وقالت شبكة فرانس 24 في نسختها الإنجليزية، إن المعتقلين الفرنسيين هما الاكاديمية، فاريباه عادلخاه ورولاند مارشيل اللذان يخضعان لظروف الاعتقال منذ يونيو الماضي في 2019.





وردًا على الضغوط الفرنسية، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الضغوط الفرنسية وقال إنها جهود لن تسفر عن شئ.





وقال موسوي ردًا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في عطلة نهاية الأسبوع، والتي وصفت الاعتقالات بأنها "غير مقبولة": "لا أعتقد أن هذه الأنواع من التعليقات والضغط سيجعلهم [الفرنسيين] يرون النتائج التي يريدونها".





يذكر أن عادلخاه ، مواطنة فرنسية ثنائية الجنسية ، وخبير في الإسلام الشيعي ولها منشورات عديدة عن إيران وأفغانستان، أما مارشال فهو كبير الباحثين في جامعة ساينس بو في باريس المتخصصة.





وتم اعتقال الأكاديميين في قسم العلوم السياسية دون محاكمة في إيران منذ يونيو بتهمة "التواطؤ لارتكاب أعمال ضد الأمن القومي الإيراني.





ولفت موسوي إلى إن فرنسا "يجب أن تدع الإجراءات القانونية تأخذ مجراها" ، مضيفًا أن السجينين "متهمان ومذنبان" بارتكاب جرائم أمنية.





واعتبرت لجنة حقوقية إن الباحثين الأكاديميين "أهداف" للحكومات الاستبدادية ، وقالت اللجنة إن صحة عادلخاه "مثيرة للقلق" منذ أن بدأت إضرابا عن الطعام في 24 ديسمبر، بينما كان مارشال "غير مستقرا للغاية".





وقال جان بيير فيليو ، المؤرخ في جامعة ساينس بو ، إن الباحثين أصبحا بشكل متزايد أهدافًا للحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط.





وذكر فيليو: "المخاطر التي تواجه الباحثين في الشرق الأوسط الآن لم يسبق لها مثيل".





وأسقطت إيران تهم التجسس ضد عادلخاه لكنها لا تزال تواجه اتهامات بنشر "دعاية سلبية ضد النظام السياسي" و "مؤامرة ضد الأمن القومي"، أما مارشال فهو متهم "بالتواطؤ ضد الأمن القومي" ، بحسب محاميه.





ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع طهران في عام 2018 وفرضت عليها عقوبات حاولت فرنسا ودول أوروبية أخرى إنقاذ الصفقة، لكن التوترات ازدادت بعد اغتيال الولايات المتحدة للقائد الإيراني قاسم سليماني في وقت سابق من الشهر الماضي.