برلماني: هناك خيط رفيع بين نقل الأعضاء والتجارة فيها

قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان: إن أهم أسباب التطبيق الفعلي لقانون نقل الأعضاء من الموتى للأحياء هو عدم انعقاد اللجنة الدائم بشأن البحث والاطلاع الخاص بأبرز المعوقات او المستجدات التي قد تطرأ على مجال زراعة الأعضاء بمصر.









طالب "أبوالعلا" في تصريحاته لـ"صدي البلد" بتسليط الضوء على عمليات زرع القرنية باعتبارها واحدة من أهم التقنيات الطبية الحديثة مع ضرورة وجود توعية إعلامية وتوجيه ديني للمواطنين وذلك تجنبا لأي مشكلة قد تتنتج بين المتبرع والمريض ،نظرا لأن زراعة الأعضاء بمثابة خيط رفيع بين التجارة والنقل.









وكان الدكتور جمال شيحة أستاذ الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة ، قد صرح بأن تطبيق قانون نقل الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء في أي بلد يعتبر أنجاز وبداية نهضة علمية وصحية كبيرة جدًا.









وأضاف جمال شيحة خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن قانون زراعة الأعضاء صدر في مصر منذ 10 سنوات ولم تعمل به عملية واحدة الى الآن.









وأوضح جمال شيحة، أن من الضروري عمل لجنة أو مجموعة عمل للإجابة على السؤال لماذا لم نقوم بتفعيل قانون زراعة الأعضاء رغم إصداره.









وتابع جمال شيحة ، أن قانون زراعة الأعضاء يحتاج إلى أحد يقوم بضربة البداية حتي نقوم بزرع الأعضاء لمن يحتاجها، بدلا من البحث عن متبرع.









واستكمل جمال شيحة، أن زراعة الأعضاء شىء مطلوب كما ان هناك اشخاص يوصون بأن اعضائهم تستعمل بعد مماتهم بناء علي وصية يقومون بكتابتها وتوثيقها.