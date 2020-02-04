ضبط المتهمين بالسطو المسلح على أموال شركة مياه القناطر



كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا من شركة مياه القناطر الخيرية، يفيد قيام مجهولين بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من أحد المحصلين ثبتوه في عز الظهر في أحد الشوارع واستولوا على مبلغ 273 ألف جنيه وفروا هاربين.



وبسؤال المجني عليه أكد أنه كان في طريقه من الشركة إلى بنك مصر لتوريد المبلغ وفوجئ بمسلحين يشهرون أسلحة نارية في وجهه وقاموا بخطف الحقيبة من يده وفروا هاربين، حيث تبين من شهود العيان أن سيارة ملاكي سوداء بزجاج "فاميه" يستقلها 3 أشخاص وقفت فجاءة أمام المحصل أثناء سيره في الشارع وترجل منها شخصان يحملان أسلحه آلية واستولا على الحقيبة من المحصل وعادا إلى السيارة التى فرت من المكان.



وتشكل فريق بحث جنائي وتم فحص عدد من كاميرات المراقبة فى الشارع محل الواقعة إليها السيارة وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهمين 3 عناصر إجرامية من قريتي الخرقانية وأبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.

وعلى الفور قامت قوة من مركز شرطة القناطر بالقبض عليهم وبحوزتهم المبلغ المسروق، كما تم ضبط السيارة والأسلحة النارية المستخدمة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وبسؤال المجني عليه أكد أنه كان في طريقه من الشركة إلى بنك مصر لتوريد المبلغ وفوجئ بمسلحين يشهرون أسلحة نارية في وجهه وقاموا بخطف الحقيبة من يده وفروا هاربين، حيث تبين من شهود العيان أن سيارة ملاكي سوداء بزجاج "فاميه" يستقلها 3 أشخاص وقفت فجاءة أمام المحصل أثناء سيره في الشارع وترجل منها شخصان يحملان أسلحه آلية واستولا على الحقيبة من المحصل وعادا إلى السيارة التى فرت من المكان.وعلى الفور قامت قوة من مركز شرطة القناطر بالقبض عليهم وبحوزتهم المبلغ المسروق، كما تم ضبط السيارة والأسلحة النارية المستخدمة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين من قريتي الخرقانية وأبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر تتبعوا الموظف عقب خروجه من الشركة لتوريد مبلغ مالي قدره 273 ألف جنيه إلى بنك مصر وثبتوه بالأسلحة النارية، واستولوا على المبلغ وفروا هاربين بسيارة ملاكي ونجحت أجهزة الأمن بالقليوبية إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم المبلغ المسروق وتولت النيابة التحقيق.