وزيرة الثقافة: اليونان ضيف شرف الدورة الـ52 بمعرض الكتاب

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حلول اليونان كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته القادمة الـ52، مشيرة إلى أنها ستسعى لإقناع رئيس الهيئة العامة للكتاب بأن يتم مد فترة المعرض العام القادم لأسبوع آخر، باعتبار أن معرض الكتاب حدث ثقافى هام جدا، ويستحق أن تمتد فترة إقامته لأسبوع إضافى، وهذا مطلب جماهيرى.





وأضافت أن عدد زوار المعرض هذا العام قد تجاوز 3.2 مليون زائر، معبرة عن أملها فى زيادة هذا العدد خلال الدورات القادمة.





ونعت وزيرة الثقافة على هامش كلمتها الفنانة نادية لطفى، التى وافتها المنية صباح اليوم.