AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابات بالجملة في صفوف الحرس قبل لقاء الزمالك..غدا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:01 م
فريق حرس الحدود
فريق حرس الحدود
Advertisements
اسلام عودة
يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود من زيادة عدد اللاعبين المصابين في صفوف الفريق الذى ارتفع إلى ٩ لاعبين قبل لقاء الزمالك المقرر له فى السابعة ونصف مساء اليوم الثلاثاء  ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز أ . 

 وتضم  قائمة المصابين بالفريق كلا من : حسن مجدى ، عمرو الحلوانى ، جهاد جنيدى ، مصطفى جمال ، عبد الله جمعه ، محمد أسامه ، محمد سليم ، الشبينى ، شطا .
 
 ويأمل الجهاز الفني بقيادة طارق العشرى المدير الفني ومحمد حليم المدرب العام فى لحاق الرباعى جنيدى ، جمال ، جمعه ، شطا بالمباراه وسيتبين الأمر بعد تدريب الفريق اليوم  بعد أن تأكد غياب باقى المصابين . 

ويحتل الفريق العسكري المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد ١٨ نقطة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٢٢ لاعبا في قائمة الحرس لمواجهة FC مصر

الأهلي يخشى مفاجآت حرس الحدود فى الدوري المصري اليوم

الدوري المصري.. طارق العشري يعلن تشكيل حرس الحدود في مواجهة الأهلي

15 دقيقة | الأهلي يسيطر على حرس الحدود والعارضة تحرم آجاي من تسجيل الهدف الأول

30 دقيقة.. طوفان هجمات حمراء والأهلي يفشل في هز شباك حرس الحدود

الأهلي يعجز عن اختراق متاريس حرس الحدود الدفاعية بالشوط الأول

ترشيحاتنا

سارة الشامي تبهر متابعيها بهذه الصورة.. شاهد

اخترقوا هاتفي.. مرتضى منصور يعلن تفاصيل رسائل التهديد التي تلقاها

الحبس وحرمان من الخدمات العامة.. تعرف على عقوبات الامتناع عن دفع النفقة

مرتضى منصور يفتح النار على كهربا ويفجر مفاجأة

ومن الجمال ما خدع.. آمبر هيرد فاتنة هوليوود التي تلذذت بضرب زوجها وقطع إصبعه.. صور

رسميا..مرتضى منصور يعلن خوض مباراة السوبر الأفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة