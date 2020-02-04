إصابات بالجملة في صفوف الحرس قبل لقاء الزمالك..غدا

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود من زيادة عدد اللاعبين المصابين في صفوف الفريق الذى ارتفع إلى ٩ لاعبين قبل لقاء الزمالك المقرر له فى السابعة ونصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز أ .





وتضم قائمة المصابين بالفريق كلا من : حسن مجدى ، عمرو الحلوانى ، جهاد جنيدى ، مصطفى جمال ، عبد الله جمعه ، محمد أسامه ، محمد سليم ، الشبينى ، شطا .

ويأمل الجهاز الفني بقيادة طارق العشرى المدير الفني ومحمد حليم المدرب العام فى لحاق الرباعى جنيدى ، جمال ، جمعه ، شطا بالمباراه وسيتبين الأمر بعد تدريب الفريق اليوم بعد أن تأكد غياب باقى المصابين .





ويحتل الفريق العسكري المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد ١٨ نقطة .



