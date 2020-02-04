انفوجراف.. استمرار تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجرافا حول استمرار تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.





ووضح الإنفوجراف أن بلومبيرج أكدت أن الجنيه المصري كان أحد أفضل العملات أداء في عام 2019، وقد سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 15.79 جنيه في يناير 2020.









وقال المركز إن الجنيه المصري من أفضل العملات عالميًا وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج؛ وذلك بسبب استمرار تحسن الجنيه أمام الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري أرجع هذا التحسن الملحوظ خلال الشهر الأخير إلى التدفقات الدولارية المستمرة للبنوك المحلية، فيما ظهرت توقعات باستمرار تحسن الجنيه المصري أمام الدولار خلال عام 2020.

