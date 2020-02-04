AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

مناضلة قاومت إسرائيل| نادية لطفي.. معلومات لا تعرفها عن الصعيدية الحسناء

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:06 م
نادية لطفي
نادية لطفي
Advertisements
أحمد سالم
توفيت منذ قليل الفنانة نادية لطفي، عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض استمر لأكثر من عام.

نادية لطفي كانت من أكثر الوجوه المحببة الى الجمهور المصري، وشكلت تاريخا فنيا كبيرا، أضاف إلى مكتبة السينما ما يقرب من 50 فيلما تألقت خلالها نادية لطفي في دور البطولة، وأهمها أفلام الخطايا، أبي فوق الشجرة، للرجال فقط.

ويسرد هذا التقرير معلومات عن الفنانة نادية لطفي ربما لا يعرفها كثير من الجمهور الذي تعلق بـ جمالها الساحر وخفة ظلها وأدوارها العالقة في أذهان الجمهور.

- الإسم الحقيقي للفنانة نادية لطفي هو بولا محمد لطفي شفيق، وغيرت إسمها مع دخولها مجال التمثيل ليناسب ذلك الوقت، حيث كان إسم نادية الاكثر سهولة واستخداما مثله مثل أسماء الفنانات في ذلك العصر، نادية، سعاد، زبيدة، ليلى، ميرفت، نبيلة، سهير .. الخ.  

- لم يكن التمثيل هو الهواية الأولى للفنانة نادية لطفي حيث بدأت حياتها مفتونة بالرسم والتصوير والكتابة أيضا.

- تزوجت للمرة الاولى من ابن الجيران حتى تتحرر من قيود والدها الصعيدي، وتبدأ ممارسة هواياتها بالشكل الذي يحقق لها طموحاتها وامنياتها.

- ناضلت نادية لطفي ضد العدوان الثلاثي على مصر، ونقلت مقر اقامتها الى مستشفى القصر العيني وقت حرب 73 لتضميد جرحى الحرب وقتئذ، حيث كانت مهتمة بالنشاط النضالي والسياسي.

- قضت أسبوعين في المقاومة الفلسطينة تدافع عن قضية العرب ضد إسرائيل، وذلك وقت الاجتياح الاسرائيلي لبيروت، وتحتفظ في مكتبتها بأفلام تسجيلية ترصد لحظاتها في المقاومة وخطر الموت يداهمها.

- كانت متشعبة الاهتمامات الى جانب التمثيل، فأنتجي فيلم تسجيلي بعنوان دير سانت كاترين، في السبعينات، حيث أنفقت عليه 36 الف جنيه مصري لكن الإحباط أصابها عندما عرض التليفزيون المصري شراءه بألف جنيه فقط.

- قدمت مسرحية واحدة في تاريخها وهي بمبة كشر، ومسلسل تلفزيوني واحد "ناس ولاد ناس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ملابس حمراء | ظهور نادر للفنانة نادية لطفي | شاهد

وفاة زوجة ابن نادية لطفي

عزاء زوجة ابن نادية لطفي.. اليوم

أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

دلال عبد العزيز عن نادية لطفي: ادعوا لها بالشفاء العاجل

آخر حبة في عنقود الزمن الجميل .. الجمهور يدعو لـ نادية لطفي

ترشيحاتنا

بشرى سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

ومن الجمال ما خدع.. آمبر هيرد فاتنة هوليوود التي تلذذت بضرب زوجها وقطع إصبعه.. صور

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور

بعد وفاة بولا.. 4 معلومات لا تعرفها عن نادية لطفي

تعرف على موعد جنازة نادية لطفي

60 ثانية اغتصاب ممثلة فى الجيزة .. الضحية: هددونى بقتل ابنى المعاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة