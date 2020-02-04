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رياضة

بـ345 ألف جنيه..وزير الرياضة يدعم 23 مركز شباب في دورى كرة القدم للصم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:05 م
اشرف صبحى
اشرف صبحى
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ريهام بكير
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم 23 مركز شباب المشاركين في منافسات دورى كرة القدم للصم موسم 2019-2020 باللجنة البارالمبية، وذلك بمبلغ 345 ألف جنيه بواقع 15 ألف جنيه لكل مركز.

ويخصص الدعم لمراكز شباب "عين الصيرة، زينهم، الهايكستب، المعادى 77" بمحافظة القاهرة، ومركزى شباب "بيجام شبرا الخيمة، كفر مناقر" بالقليوبية، ومركزي الحي البحري وقويسنا بالمنوفية، ومركز شباب النصر بالإسكندرية، ومركز شباب مطروح، ومركزي شباب "السنبلاوين والمنزلة" بالدقهلية.

كما يتم دعم 4 مراكز شباب بالشرقية هم "مركز شباب ناصر، ومركز شباب فاقوس ومركز شباب أبو حماد، ومركز شباب منيا القمح"، بالإضافة إلى دعم مركز شباب المدينة بالاستاد بالسويس، ومركز شباب الشعراء بدمياط، ومركز شباب الخارجة بالوادى الجديد، ومركز شباب ناصر بالمنيا، ومراكز شباب "إيتاى البارود، دمنهور، كفر الدوار" بمحافظة البحيرة.

يأتي هذا في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو دعم مراكز الشباب وتكثيف برامجها وأنشطتها والعمل على توفير كل متطلباتها للقيام بدورها على أكمل وجه، فضلًا عن التشجيع في التوسع في البرامج والمشروعات المقدمة لذوى القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في مختلف الأنشطة.

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