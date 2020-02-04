AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المنيا تحصد المركز الثاني في كرنفال الجامعات بأسبوع الفتيات في الفيوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:42 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
Advertisements
ايمن رياض
أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا حصول عرض جامعة المنيا بكرنفال الجامعات الذي نظمته جامعة الفيوم خلال افتتاح أسبوع فتيات الجامعات الخامس علي المركز الثاني من بين 27 جامعة حكومية مصرية، والذي جاء يعبر عن طابع المحافظة الفلكلوري والبيئة الخاصة بها، وتقدمته رأس نفرتيتي شعار المحافظة، وجابت الطالبات به شوارع مدينة الفيوم مرتدين الزي الفرعوني إعلانًا عن بدء فعاليات الأسبوع.



جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها جامعة الفيوم، وكرمت بها الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى بالكرنفال الطلابي للجامعات، حيث قام الدكتور أحمد جابر شديد بتسليم الدكتور هاني العربي مستشار رئيس جامعة المنيا للأنشطة الطلابية كأس المركز الثاني، مشيدًا بالتمثيل المشرف للطالبات وأدائهن المتميز خلال عروض الكرنفال.


شارك في الكرنفال طالبات نشاط الرياضي، وأشرف عليهم وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، ورندا علي نجيب مسئول الاتصال للأسبوع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معسكرات تكثيف وتدريب لطالبات جامعة المنيا للتأهب للمنافسة في مسابقات أسبوع الفتيات الخامس بالفيوم

أول أفواج جامعة المنيا تصل الفيوم للمشاركة بأسبوع الفتيات الخامس

انطلاق كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بالفيوم.. فيديو

رأس نفرتيتى تجوب الفيوم بكرنفال أسبوع فتيات الجامعات الخامس .. صور

جامعة القناة تحصل على المركز الأول بكرنفال أسبوع شباب الفتيات الخامس

بحضور وزراء ومحافظين.. انطلاقة قوية لأسبوع فتيات الجامعات وملتقى الوافدين.. وعروض فنية ورياضية وأنشطة متنوعة تشارك بها 25 جامعة

ترشيحاتنا

أمير عزمي يهاجم إدارة الزمالك بسبب طارق يحيى.. اعرف الحكاية

بشرى سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

فأل سيئ.. ميدو ينتقد إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور

يقع فيه كثيرون.. فعل يوقف دعاءك بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء

بهذه الكلمات | روجينا تنعي الراحلة نادية لطفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافي.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة ملكية جديدة

لعشاق القهوة.. طريقة تحضير مشروب شتوي بنكهة الكوفي

سفير البحرين بالقاهرة يلتقي رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول