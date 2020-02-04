المنيا تحصد المركز الثاني في كرنفال الجامعات بأسبوع الفتيات في الفيوم

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا حصول عرض جامعة المنيا بكرنفال الجامعات الذي نظمته جامعة الفيوم خلال افتتاح أسبوع فتيات الجامعات الخامس علي المركز الثاني من بين 27 جامعة حكومية مصرية، والذي جاء يعبر عن طابع المحافظة الفلكلوري والبيئة الخاصة بها، وتقدمته رأس نفرتيتي شعار المحافظة، وجابت الطالبات به شوارع مدينة الفيوم مرتدين الزي الفرعوني إعلانًا عن بدء فعاليات الأسبوع .





جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها جامعة الفيوم، وكرمت بها الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى بالكرنفال الطلابي للجامعات، حيث قام الدكتور أحمد جابر شديد بتسليم الدكتور هاني العربي مستشار رئيس جامعة المنيا للأنشطة الطلابية كأس المركز الثاني، مشيدًا بالتمثيل المشرف للطالبات وأدائهن المتميز خلال عروض الكرنفال.





شارك في الكرنفال طالبات نشاط الرياضي، وأشرف عليهم وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، ورندا علي نجيب مسئول الاتصال للأسبوع.