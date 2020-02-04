استكمال منافسات بطولة ألعاب القوى بأسبوع شباب الجامعات بالفيوم





استمرت منافسات بطولات ألعاب القوى ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية باستاد الفيوم الرياضي حيث أقيمت منافسة سباقات ٢٠٠ متر والذي تشارك فيه ٣٠ طالبة بعدد ١٤ جامعة مشاركة.





وانتهت المنافسة بفوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول تليها التعليم العالي بالمركز الثاني بينما حصلت جامعة حلوان على المركز الثالث والرابع وجاءت جامعة القاهرة في المركز الخامس تليها جامعة قناة السويس في المركز السادس، وترأس لجنة التحكيم الكابتن ياسر الطحاوي وعدد من الأعضاء.





كما أقيم سباق الوثب الطويل والذي شاركت فيه ١٤ جامعة مصرية والتي انتهت بفوز جامعة حلوان بالمركز الأول تليها جامعة القاهرة بالمركز الثاني وجامعة طنطا بالمركز الثالث ثم جامعة قناة السويس بالمركز الرابع.





فيما جاءت جامعة الإسكندرية في المركز الخامس والتعليم العالي في المركز السادس.



