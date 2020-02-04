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حوادث

إصابة 3 رجال شرطة في حادث انقلاب سيارة بقليوب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:05 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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إبراهيم الهوارى

أصيب أمين شرطة ومجندين بمديرية أمن القليوبية إثر انقلاب سيارة شرطة بمدخل قرية طنان مركز قليوب تحرر محضر بالواقعة وجرى رفع آثار الحادث ونقل المصابين لمستشفى قليوب العام.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة شرطة وإصابة أمين ومجندي شرطة بمدخل قرية طنان.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام للعلاج واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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