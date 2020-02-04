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تعليم

ندوة للتوعية بمخاطر فيروس الكورونا في كلية طب الأزهر بـ دمياط الجديدة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:34 م
طب ازهر دمياط الجديدة
طب ازهر دمياط الجديدة
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زينب الزغبي
نظمت كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة، ومستشفى الأزهر الجامعى بدمياط الجديدة ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا الجديد للتعريف بالمرض ودور الطب الوقائى فى رصد المرض وأهم الأعراض الإكلينيكية وإجراءات مكافحة العدوى وخطة العلاج.


وأكد الدكتور إبراهيم الصياد مدير مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، أن الهدف من الندوة هو التوعية من الفيروس وشرح أهمية تجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسى الحادة عن طريق تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون التهابات الجهاز التنفسى، كما يجب غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتجنب الاتصال بالحيوانات الحية والميتة أو البرية.

وأضاف الصياد ، أنه تقرر تنظيم العديد من الندوات التثقيفية بالقرى والمدن وفى المدارس والجامعة لتنمية الوعى بفيروس كورونا من خلال الخطة الإعلامية التى أطلقتها وزارة الصحة.

وأشار مدير مستشفى الأزهر بدمياط، إلى أن الندوة استهدفت توعية المواطنين بالفيروس، وكيفية الوقاية منه مع التعريف بنشأته، وكيفية انتشاره من خلال عرض أفلام تسجيلية وفيديوهات توعوية، وتوزيع منشورات خاصة بطرق الوقاية والحماية من الفيروس.
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