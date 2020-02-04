محافظ أسوان يتفقد الحديقة النباتية ويوجه بعلاج الملاحظات السلبية.. فيديو وصور

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحديقة النباتية بوسط النيل حيث استمع إلى شرح من الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة والذى استعرض دور الحديقة السياحى والبحثى والعلمى فى مجال النباتات الإستوائية والتى تقع على مساحة 18 فدانا؛ حيث تضم 740 نوعا من النباتات والأشجار النادرة ، إضافة إلى 1500 نوع آخر منتشر فى المناطق الإستوائية .

كما تفقد المحافظ متحف النباتات والمكتبة ومنطقة الأبحاث الزراعية ومعرض الأخشاب ومعمل الأنسجة والأحواض المختلفة ومنها التى قام بزراعتها الشباب المشارك فى ملتقى الشباب العربى والأفريقى الذى عقد فى مارس 2019

وأبدى "عطية "العديد من الملاحظات السلبية والتى منها مستوى النظافة العامة حيث أعطى مهلة شهر للشركة المكلفة بذلك للإرتقاء بالنظافة وسلات المخلفات بشكل عام ، كما أعطى مهلة أسبوع لمدير الحديقة وشرطة المرافق لإزالة أى إشغالات تشوه الشكل الجمالى للحديقة ودراسة سبل تقنين المرخص لهم فقط ببيكات عرض حضارية وذلك بعد إستدعاء المحافظ لمدير شرطة المرافق لرفع إشغالات مستأجر الكافتيريا والإستفادة منها إلى أحد دور الأيتام .

وأشار محافظ أسوان إلى ضرورة قيام المسئولين بإعادة تصميم البوابات والبنارات فى مدخل الحديقة ، بجانب رفع كفاءة النوافير وبحيرة المياه وصيانتها وإبرازها على الوجه الأكمل ، وفى نهاية جولته التفقدية أمر أشرف عطية مدير الحديقة بعرض تصور عام لتطوير وتجديد الحديقة مع مكانتها التاريخية ، بجانب مراجعة أعمال لجنة الإسكان المكلفة بطرح عملية رفع كفاءة دورات المياه العمومية .

ووجه إلى تحرير مخالفة بيئية وغرامة مالية لإحدى البواخر السياحية التى يتصاعد منها الأدخنة أثناء إبحارها في النيل مما يؤدى إلى التلوث البيئى ، وفى نفس الجولة حرص المحافظ على الإستجابة لمطالب الزائرين لإلتقاط الصور التذكارية معه ، مؤكدًا على أنه فى الزيارة القادمة لهم سيشاهدوا الحديقة فى أبهى صورة لها .