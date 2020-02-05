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برلمان

نائبة: غياب ثقافة التبرع سبب رئيسي في تفعيل قانون نقل الأعضاء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:01 ص
نقل الاعضاء - أرشفية
نقل الاعضاء - أرشفية
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القسم السياسي
قالت النائبة إلهام المنشاوي،عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن غياب ثقافة المواطنين تجاه التبرع بالأعضاء يعد سببا رئيسيا ومباشر في عدم تفعيل قانون نقل الأعضاء من الموتى الصادر من 10 سنوات ولم يتم تطبيقه حتي هذه اللحظة ، موضحة ان الأفراد تعتقد ان عملية النقل ما هي إلا تشويه لجثمان المتوفى .

طالبت "المنشاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بضرورة إبراز الإعلام لدوره تجاه المواطنين في تقديم الإرشاد والتوجيه والعمل علي نشر ثقافة التبرع في مصر، فغياب الوعي يؤثر بالسلب مستطردة حديثها قائلة "ظهر ذلك في قصة مريض القصر العيني وأخذ قرنية عينة وقتها ثاروا أهل المتوفي واتهموا الأطباء بالسرقة".

كما أشارت النائبة إلى أنه لا يوجد حرمانية دينية تمنع نقل الأعضاء من الموتي ، علاوة علي ذلك يمكن اعتبارها بمثابة صدقة جارية لروح المتوفي كما انه لن يلقي أي ضرر وفي المقابل سيجدي ذلك نفعا بإنقاذ روح أو مصير إنسان .

وكان الدكتور جمال شيحة أستاذ الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة ، قد صرح بأن تطبيق قانون نقل الأعضاء من المتوفين الى الاحياء في أي بلد يعتبر أنجاز وبداية نهضة علمية وصحية كبيرة جدا.

وأضاف جمال شيحة خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن قانون زراعة الأعضاء صدر في مصر منذ 10 سنوات ولم تعمل به عملية واحدة الى الآن.

وأوضح جمال شيحة، أن من الضروري عمل لجنة أو مجموعة عمل للإجابة على السؤال لماذا  لم نقوم بتفعيل قانون زراعة الأعضاء  رغم إصداره.

وتابع جمال شيحة ، أن قانون زراعة الأعضاء يحتاج إلى أحد يقوم بضربة البداية حتى نقوم بزرع الأعضاء لمن يحتاجها بدلا من البحث عن متبرع.

واستكمل جمال شيحة، أن زراعة الأعضاء شىء مطلوب كما أن هناك أشخاصا يوصون بأن أعضاءهم تستعمل بعد مماتهم بناء علي وصية يقومون بكتابتها وتوثيقها.
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