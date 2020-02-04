باحثة فى البترول تحصل على الدكتوراه فى تحضير متراكبات معدنية نانوية

حصلت الباحثة ولاء شعبان السيد جادو – باحث مساعد معهد بحوث البترول علي درجة الدكتوراه من خلال رسالتها المقدمة تحت عنوان "تحضير متراكبات معدنية نانوية واستخدامها كحساسات لغاز كبريتيد الهيدروجين".





تناولت الرسالة التعريف العام بمخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين H2S في صناعة البترول ، وآثاره الضارة وطرق اكتشافها وتاريخ وانواع مستشعرات الغاز ونظرية الاستشعار، هذا بالإضافة الي أكاسيد أشباه الموصلات المعدنية كمواد استشعار للغازات ، خواص الجسيمات النانوية المتعلقة بعملية الاستشعار وطرق التحضير ، تقنيات التوصيف واستخدامها في استشعار الغاز.





كما أولي فريق البحث اهتمامًا كبيرًا للبوليمرات ومركباتها النانوية وخصائصها المتعلقه بالتوصيل الكهربي واستخداماتها كحساسات للغازات السامه، والمستشعرات الكهروكيميائية القائمة على المتراكبات النانوية وطرق تصنيعها.





و تناولت الدراسة تكنولوجيا الانظمة الميكانيكية الكهربية في حجم الميكرو MEMS واستخداماتها كمستشعرات للغازات. ولذلك بهدف تحضير وتصنيع مستشعر حساس لغاز كبريتيد الهيدروجين السام المصاحب لأنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي والذي له أضرار عديده سواء على الإنسان او الإنشاءات البترولية المختلفه واستنادا الى مخاطره العالية والذي يعتبر المحرك و السبب الرئيسي لتطوير جهاز استشعار ذكي ورخيص الثمن ومتعدد الاستخدامات لغاز كبريتيد الهيدروجين عن طريق تحضيربوليمرالبولي بيرول Polypyrrole باستخدام طريقة insitu-polymerization ثم تحضير جسيمات الأكاسيد النانويه المعدنية لكل من النحاس والقصدير (CuO و SnO2) باستخدام طريقة الترسيب كخطوة أولية تسبق خطوة البلمرة يليها تحضير متراكبات البوليمر النانوية باستخدام طريقة insitu-polymerization وتشمل عملية الاختبار:





تصميم وتشييد الكترود كهربي يحتوي على مواد الاستشعار المحضرة وقياس مدى استجابتها عن طريق تغيرات المقاومة الكهربائية بواسطة الإلكتروميتر.استخدام تقنية MEMS على أفضل أداء تم الحصول عليه من الطريقة الأولى.





تشكلت لجنة الحكم والإشراف علي الرسالة العلمية كل من الدكتور عادل عبد الهادي نصار أستاذ الكيمياء العضوية وعميد كلية العلوم جامعة المنوفية مشرفا و محكما، والدكتور عبد الفتاح محسن بدوي أستاذ الكيماء التطبيقية بمعهد بحوث البترول مشرفا، والدكتور خالد اسماعيل قابل أستاذ مساعد الكيمياء العضوية بمعهد بحوث البترول مشرفا والدكتور محمد محمود السكري أستاذ كيمياء البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول محكما، أحمد محمد الصباغ أستاذ الكيماء التطبيقية مدير معهد بحوث البترول السابق مشرفا و محكما، والدكتور حمادة عبد الوهاب ابراهيم رئيس شعبة الكيمياء التطبيقية بكلية العلوم بنين جامعة الازهر محكما.





وأكد نصار أن موضوع الرسالة العلمية تم نشر منها بحثا قيما في المجلات العلمية وجارى نشر البحث الثانى.